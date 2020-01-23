Мастер-класс по изготовлению сыра пройдет в псковском фреш-маркете «Корзинка» 25 января

16:47, 23 января 2020, ПАИ

25 января в 13:00 в псковском фреш-маркете «Корзинка» - фермерский рынок в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» - состоится мастер-класс по изготовлению сыра для гриля «Халуми» в домашних условиях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации комплекса.

Мастер-класс пройдёт в отделе фермы «Бебешкино» во фреш-маркете «Корзинка» на первом этаже ТРК «Акваполис». Участие в мероприятие бесплатное.

Также в администрации комплекса сообщили, что во фреш-маркете «Корзинка» начались новые акции на продукты.