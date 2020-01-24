Псковский эксперт: Чтобы не стать жертвой лжебанкиров, нужно вовремя повесить трубку

15:14, 24 января 2020, ПАИ

Если гражданин понял, что ему звонят мошенники, то следует вовремя повесить трубку, а позже сообщить о данном звонке в банк, где была открыта карта. Об этом заявил заместитель начальника отдела безопасности отделения по Псковской области СЗГУ Банка России Сергей Погодин на пресс-конференции 24 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Погодина, звонить в банк при подозрении, что гражданина кто-то хочет обмануть, необходимо для того, чтобы сотрудники банка смогли быстро среагировать и предотвратить возможное несанкционированное списание средств.

В то же время старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Полатовский подчеркнул, что в таких случаях псковичам следует сообщать о данном звонке и в полицию. По его словам, правоохранительные органы собирают все данные, связанные с мошенничествами, что помогает в раскрытии таких преступлении.

Александр Полатовский напомнил псковичам, что служба безопасности банков никогда сама не звонит клиентам и не уточняет по телефону никакую информацию. В случае же, если на карте клиента фиксируется подозрительная активность, то его всегда информируют и просят прийти непосредственно в отделение банка, добавил он.