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Стационарное лечение и реабилитация алкоголизма

 

клиника лечения алкоголизма

В домашних условиях человек не может сопротивляться алкоголю, поэтому эффективным считается лечение в условиях стационара. В Москве работает много медицинских центров. С лучшей стороны показала клиника IMC. Здесь используются передовые методики, в которых сочетается эффективность и безопасность. Каждый пациент может рассчитывать на персональный подход и 100% анонимность.

Представленная клиника лечения алкоголизма на протяжении более 20 лет проводит комфортную детоксикацию пациентов. Безопасность стоит на первом месте, поэтому перед составлением программы проводится генетическое тестирование. Врач собирает полную информацию о пациенте, чтобы помочь ему избавиться от зависимости без ущерба для организма. Для размещения пациентам предлагается комфортный стационар. Созданы условия, в которых легче перенести все стадии отказа от алкоголя. Также обеспечивается круглосуточная медицинская помощь, так как при тяжелых формах зависимости отказ от употребления горячительных напитков может привести к появлению таких симптомов, как:

В клинике борются за каждого пациента до конца. Лечение начинается с поиска причины, по которой человек злоупотребляет спиртными. Только после тщательного сбора информации назначается лечение. В этом заключается секрет успеха, которого добилась клиника за годы своей работы в Москве. Сюда приезжают за помощью не только пациенты из Москвы, но и других регионов страны: Пскова и Псковской области, Санкт-Петербурга. Каждый больной может рассчитывать на всестороннюю помощь и поддержку в решении самых сложных проблем.

Лечение в стационаре позволяет справиться не только с сопутствующими симптомами, но и начать жизнь с чистого листа, приобрести душевную гармонию и равновесие. Если за помощью обращаются родственники или друзья, что перед началом курса проводится психологический тренинг. Больной должен сам хотеть побороть свою болезнь. Только так можно добиться долгосрочного эффекта, исключить срывы в будущем.

С пациентами работают врачи разного профиля. Например, психолог во время встреч выявляет истинную причину развития алкоголизма. Затем он выдает индивидуальные рекомендации и практические решения. В зависимости от сложности ситуации курс лечения длится от 5 до 10 календарных дней. Клиника берет полную ответственность за качество оказываемых услуг.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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