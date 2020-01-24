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Общество

Конкурс «Учитель года — 2020» стартовал в Пскове

15 педагогов принимают участие в конкурсе «Учитель года — 2020», а 13 специалистов — в конкурсе «Воспитатель года — 2020» в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, торжественное открытие муниципального этапа всероссийских конкурсов состоялось в Псковском педагогическом конкурсе 24 января.

Глава Пскова Елена Полонская подчеркнула, что конкурс предоставляет широкие возможности для обмена опытом среди всех участников образовательного процесса, и дает импульс для профессионального роста.

Она поблагодарила присутствующих за то, что они уделяют внимание детям не только в учебном процессе, но и вне его. Елена Полонская пожелала конкурсантам удачи, терпения, везения и победы.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов отметил, что в Пскове реализация национальной политики в сфере образования выражается в создании новых мест в дошкольных и школьных учреждениях образования.

Он напомнил, что в 2021 году начнется строительство новой школы в Пскове, которая должна стать современным образовательным учреждением в областном центре.

Начальник управления образования городской администрации Анна Кузыченко выразила благодарность руководителям образовательных учреждений за то, что поддержали своих сотрудников и направили для участия в конкурсах.

«Важно, что вы откликаетесь, вы готовы соперничать, потому что каждый из вас состоялся, вы востребованы вашими детьми», - сказала она. По ее словам, муниципальная система образования не стоит на месте и развивается.

В течение двух недель конкурсанты пройдут испытания, а 13 февраля назовут победителей, добавили в пресс-службе.

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