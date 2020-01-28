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Общество

Минприроды: Полистовский заповедник ответственно относится к раздельному сбору мусора

Полистовский заповедник, расположенный в Бежаницком районе Псковской области, ответственно относится к раздельному сбору мусора, отметили в Минприроды России.

Подобная оценка была дана на совещании, посвящённом внедрению на особо охраняемых природных территориях федерального значения эффективных мер по обращению с отходами, сообщили в ведомстве Псковскому агентству информации.

В 2019 года заповедник заключил договор с регоператором по обращению с ТКО. «Нарушений в графике по времени и объему вывоза мусора ни разу не зафиксировано, - подчеркнули в Минприроды. - На особо охраняемой территориии внедрен принцип раздельного сбора отходов: отдельно собирается пластик, бумага, автомобильная резина и другие отходы».

Прорабатывается вопрос по заключению соглашений с компаниями-переработчиками (с одной из них заключен договор), а также установке контейнеров для раздельного сбора отходов не только в гостевых домах, но и на других объектах. По словам директора заповедника Игоря Михайлова, открытым пока остается вопрос по переработке стекла, так как ближайший переработчик находится на расстоянии 450 км.

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