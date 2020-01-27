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Политика

Псковские единороссы определили меры по реализации послания президента

27 января президиум Псковского регионального отделения «Единой России» рассмотрел приоритеты партии и меры по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Так, было решено, что «Единая Россия» организует взаимодействие фракции партии в Псковском областном Собрании и депутатских объединений в представительных органах муниципальных образований с исполнительной властью с целью выполнения поставленных задач. При этом единороссы планируют активно вовлекать граждан в обсуждение и принятие решений в рамках реализации послания президента и использовать для этого механизм инициативного народного бюджетирования, предполагающий участие населения в распределении бюджетных средств на востребованные ими проекты.

Также псковские единороссы будут проводить консультации с фракциями партии в региональном парламенте и представительных органах муниципальных образований по вопросам разработки законопроектов, которые касаются реализации послания президента.

Помимо этого, псковские единороссы проведут общественные дискуссии и подготовят предложения в адрес правительства России по оформлению ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечению жильем медработников, увеличению количества бюджетных мест в вузах региона, предоставлению студентам вузов возможности выбора нового направления или образовательной программы после второго года обучения. Особый акцент члены партии уделят демографическим проблемам. Приоритетом в деятельности «Единой России» остается сбережение и приумножение народа, подчеркивают в партии.

Кроме того, псковская «Единая Россия» планирует установить причины невыполнения плана по открытию новых мест в ясельных группах детсадов и сформировать перечень проблемных объектов. При этом члены партии собираются взять на себя ответственность за устранение сложностей, задерживающих их создание, а также планируют организовать встречи с участием депутатов всех уровней, представителей администрации Псковской области и родителей по вопросу создания востребованного количества мест в детсадах.

Уделит псковская «Единая Россия» внимание и обсуждению инициативы по организации бесплатного горячего питания в школах для учащихся с 1 по 4 класс. Для этого единороссы в рамках партпроекта «Новая школа» проведут беседы с представителями региональной власти и родительского сообщества. Планируется, что вместе они выявят потенциальные проблемы и пути их решения, в том числе по качеству бесплатного питания. 

Также псковские единороссы планируют организовать во всех общественных приёмных партии встречи для семей с детьми с целью их информирования о новых мерах поддержки и оказания помощи гражданам, столкнувшимся с проблемами при их получении.

Особое внимание региональное отделение «Единой России» в преддверии 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне уделит противодействию попыткам искажения исторических фактов.

По каждому направлению определены координаторы, которые должны будут формировать рабочие группы. В ближайшее время будет согласован их состав и план действий, добавили в региональном отделении «Единой России».

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