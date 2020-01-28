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Общество

На 52 тысячи рублей оштрафовала рыбоохрана браконьеров на псковских водоёмах

С 20 по 26 января в Псковской области рыбинспекторы выявили 9 административных правонарушений и оштрафовали браконьеров на 52 тысячи рублей. Взыскать удалось 28 тысяч рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, за неделю инспекторы также изъяли у нарушителей 11 килограммов рыбы, 1 незаконное орудие лова и 2 транспортных средства.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 83 административных правонарушения и оштрафовали нарушителей на 622 тысячи 400 рублей.

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