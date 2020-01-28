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Общество

«Дорожную карту» по подключению социально значимых объектов к интернету составят в Псковской области

«Дорожную карту» по подключению социально значимых объектов и населенных пунктов к интернету составят в Псковской области. С таким поручением начальник управления цифрового развития и связи администрации региона Денис Матвеев обратился к подрядчику, передаёт с совещания 28 января корреспондент Псковского агентства информации.

«150 километров оптоволокна - это очень много для области, нужно будет прорыть не одну канаву, поэтому просим сообщать, где и когда будут вестись работы, чтобы в администрации знали и сообщали людям о работах», - сказал Денис Матвеев.

Первый заместитель начальника управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов рассказал, что в 2019 году к интернету подключили 150 значимых соцобъектов, в том числе 65 ФАПов. «Все показатели достигнуты и перевыполнены», - отметил он.

Относительно мобильной связи в деревнях Денис Матвеев уточнил, что продолжается подготовка законопроекта, по которому в населенных пунктах от 100 человек связь должна быть. Однако в регионе есть населенные пункты, где проживает и меньшее количество людей, которым тоже нужна связь. Решение этого вопроса подробно планируется обсудить на совещании в феврале.

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