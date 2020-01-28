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Общество

В Псковской области подрядчика призвали подключать к интернету ФАПы с опережением графика

Руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев призвал подрядчика задать высокие темпы работ по подключению к интернету фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Речь об этом шла 28 января во время рабочего совещания по вопросам реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура», передает корреспондент Псковского агентства информации. Сергей Дмитриев рекомендовал выполнять работы с опережением графика.

Подключать к интернету ФАПы начнут с 11 февраля.

Начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев отметил, что по результатам электронного аукциона, который был проведен 28 июня 2019 года, подписан государственный контракт между Минкомсвязью России и ПАО «Ростелеком» о подключении и о передаче данных для следующих объектов в Псковской области: ФАПы: в 2019 году – 65, 2020 году - 98, 2021 году - 162, всего 325.

Городские и сельские школы: в 2019 году – 43, в 2020 – 38, в 2021 – 62, всего 143. Областные колледжи и техникумы: в 2019 году – 0, в 2020 – один, в 2021 – 2, всего три. ОМСУ: в 2019 году - 33, 2020 год - 25, 2021 год - 5, всего - 63. Избиркомы - всего 17, все в 2020 году. Пожарные части - всего - 32: 2019 год - 9, 2020 год - 11, 2021 год - 12. Росгвардия - всего - 18, (7, 3 и 8 в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно).

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