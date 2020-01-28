32-местный катер будет курсировать между Талабскими островами и материком

16:06, 28 января 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников обсудил с главой Псковского района Натальей Федоровой вопрос транспортной доступности Талабских островов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поинтересовался ходом работ по обустройству необходимой инфраструктуры. Наталья Федорова доложила, что в деревне Толбица Псковского района продолжается строительство причала. Его планируется завершить в апреле. Здесь же будет благоустроена территория и оборудована стоянка. Строительство причала ведется в рамках международного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2» программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония».

Для обеспечения транспортной доступности Талабского архипелага планируется приобрести новый 32-местный катер. Губернатор поручил проработать вопрос корректировки расписания, учитывая пассажиропоток и то, что в летнее время на острова приезжает много туристов и паломников.

Стороны обсудили необходимость строительства пристройки на 80 мест к детскому саду «Рябинушка» в Писковичах. Наталья Фёдорова рассказала, что за последние годы население микрорайона увеличилось, это вызвало появление очереди. Михаил Ведерников сообщил, что средства на строительство пристройки будут предусмотрены в 2020-21-м годах.

На встрече рассмотрели и вопросы функционирования сферы жилищно-коммунального хозяйства. Речь зашла и о работе по подготовке инфраструктуры для участков, выделенным многодетным семьям в поселке Борисовичи. Наталья Федорова отметила, что силами района с этой задачей не справиться. Михаил Ведерников предложил решать вопрос поэтапно, в том числе и через участие в различных федеральных программах, например, программе комплексного развития сельских территорий. Губернатор выразил готовность обсудить вопрос федеральной поддержки для создания дорожной инфраструктуры с руководством Росавтодора и министерства транспорта.