На 4,1% выросло промышленное производство в Псковской области

16:33, 28 января 2020, ПАИ

Промышленное производство в Псковской области увеличилось на 4,1% - таковы результаты по итогам 2019 года по сравнению с данными за 2018 год. При этом рост промышленного производства в регионе превысил общероссийский показатель на 1,7%, сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате.

В частности, в Псковской области за 2019 год на 28,1% выросла добыча полезных ископаемых. Прирост в обрабатывающих производствах составил 1,8%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 12,5%. При этом за год в регионе наблюдалось снижение объёма производства в электроэнергетике, обеспечении газом и паром на 1,2%.

В то же время производство пищевых продуктов увеличилось на 6,2%. Прирост в переработке и консервировании мяса и мясной пищевой продукции составил 16,9%, а в переработке и консервировании рыбы – 16,4%.

По итогам 2019 года в Псковской области увеличилось производство свинины, кроме субпродуктов – на 3,2%, колбасных изделий, в том числе для детского питания – на 9,6%, мясных полуфабрикатов – на 45,9%, переработанной и консервированной рыбы – на 17,7%, сливочного масла – на 17,4%. Однако зафиксировано снижение производства молока, кроме сырого – на 6,5%, сыра – на 24,7%, хлебобулочных изделий недлительного хранения – на 2,6%, кондитерских изделий – на 4,6%.