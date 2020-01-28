Кредит на 717 млн рублей привлечет администрация Пскова

16:50, 28 января 2020, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы разрешили городской администрации взять кредит в размере 717 млн рублей для покрытия дефицита бюджета и погашения муниципального долга по ставке не выше 7,9%. Об этом с внеочередной сессии гордумы, которая проходит 28 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник финансового управления администрации города Тамара Винт пояснила, что при нормальном исполнении бюджета муниципальный долг не увеличится. «600 млн рублей сразу пойдут на погашение долга. 117 млн мы можем направить на наши нужды», — отметила она.

«Очень не хотелось бы увеличивать кредитный долг. Надеемся, что этого не произойдёт. У нас большое недопоступление по налогам, в основном на доходы физических лиц. Надеемся, что он поступит в текущем году», — отметил глава администрации Александр Братчиков.

Тамара Винт сообщила, что бюджет недополучил доходы в размере 131 млн рублей, из них 85 млн — это налог на доходы физических лиц, из которых 50 млн – налог, который не перечислили организации. «Налоговая инспекция работает», — добавила она. По словам Александра Братчикова, основной долг у Псковэлектрокабеля и Псковкабеля.

Также парламентарии внесли изменения в решение о бюджете Пскова на 2020 год и плановый период 2021 года и 2022-го. «В связи с низким исполнением бюджета в декабре 2019 года были привлечены кредитные ресурсы — 57 млн рублей», — пояснила Тамара Винт. В результате муниципальный долг составил 600 млн рублей.

Депутаты поддержали предложение изменить текстовую часть решения о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, в которой меняется верхний предел муниципального долга.