Собака раздора: В Пскове назревает конфликт между владелицей овчарки и зоозащитниками

19:21, 28 января 2020, ПАИ

В Пскове среднеазиатская овчарка стала причиной раздора между её хозяйкой Милитиной Пановой и зоозащитной организацией «Шанс». Начиналось все осенью 2019 года. Тогда, как уверяет одна из сторон, собака потерялась. А в начале 2020 года история переросла в открытый конфликт с привлечением прокуратуры, с жалобой в адрес главы региона.

Корреспондент Псковского агентства информации пообщался с представителями сторон и услышал две версии случившегося.

Заговорить об этой истории заставило обращение на сайте губернатора, его опубликовал пользователь с именем Любовь Анатольевна Иванова.

Женщина уверяла, что любимицу семьи - 12-летнюю овчарку - незаконно удерживают зоозащитники. А между тем она «загадочным образом пропала». Пенсионерка искала овчарку три месяца, расклеивались объявления, были осмотрены все прилегающие улицы, опрашивались прохожие.

Оказалось, что зоозашитники выловили и приютили животное после жалоб жителей улицы Юности, испугавшихся крупной собаки, сободно разгуливающей в их дворе. Поскольку та была поймана без ошейника и чипа, невозможно было отыскать ее владельцев, в связи с чем и было принято решение доставить овчарку в приют на передержку и подыскать новых хозяев.

«Мы не знаем, принадлежит ли собака женщине, представившейся нам ее хозяйкой. Потому что никаких документов, подтверждающих это, предоставлено не было, - рассказала руководитель «Шанса» Мария Величко. Она добавила, что поиск животного хозяйкой продолжался подозрительно долгое время – с сентября прошлого года по 11 января. «У нас люди отзывчивые, группы есть, где животных помогают найти, а тут – 3 месяца безрезультатных поисков. Это очень подозрительно», - пояснила собеседница.

Она добавила, что в распоряжении зоозащитников есть серия снимков, сделанных жителями улицы Юность, где собаку позднее и отлавливали. Видно, что у овчарки была в тот момент течка, это стало поводом для так называемой «собачьей свадьбы». Группа псов свободно разгуливала по дворам, пугая жителей. Вот почему было решено отловить животное.

Тогда же стали предприниматься попытки разыскать владельцев через социальные сети, но откликов не было. Следующим шагом стал поиск новых хозяев.

Мария Величко также рассказала, что на данный момент собака стерилизована, прочипирована и передана в хорошую семью, живет в очень комфортных условиях. «Забирать её оттуда очень не хотелось бы», - добавила она.

Но Милитина Панова, которая представляется хозяйкой овчарки, настаивает - собаку нужно вернуть.

По ее словам, волонтеры поймали питомицу буквально на соседней улице, хотя в округе все знают животное, и все с ним ладили.

«За этой собакой следить не нужно. Она живет у нас 12 лет. Если уходила из дома, то всегда возвращалась», - рассказала Милитина Панова.

Женщина настаивает: волонтеры категорически отказываются выдавать животное. Мало того, что отдали в чужие руки, так еще и счет готовятся выставить за содержание собаки и лечение. Основным аргументом в отказе вернуть овчарку стало отсутствие документов на нее.

«Документы на собаку недавно нашлись, копию мы передали в полицию. Если приют не захочет возвращать животное, придется доводить дело до суда», - сказала Милитина Панова и добавила, что уже обратилась в прокуратуру по данному вопросу.

Псковское агентство информации намерено следить за развитием событий.