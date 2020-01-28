Потенциальные кандидаты от ЕР в главы Печорского района встретились с жителями

20:12, 28 января 2020, ПАИ

Жители города Печоры задали свои вопросы потенциальным кандидатам от «Единой России» в главы района. В центр культуры 28 января на встречу с участниками предварительного голосования пришли около 100 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото пресс-службы регионального отделения ЕР

В числе актуальных вопросов - отсутствие бани в центре города, изношенность инженерных сетей, состояние дорог, нехватка медицинских кадров, отъезд людей в другие города из-за проблем с занятостью. Также прозвучали предложения об организации досуга молодежи и создании в городе аквапарка.

Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина констатировала, что проблем в районе немало, все они требуют продуманных решений. Также хорошим инициативам необходима поддержка со стороны власти.

Другой участник предварительного голосования, самозанятый Владислав Марков обратил внимание на важность развития туристической сферы и необходимость архитектурных изменений в районном центре. Отвечая на вопросы граждан, касающиеся благоустройства, он ссылался на опыт соседней страны.

Фото пресс-службы регионального отделения ЕР

«Печорский район прекрасен, это уникальное место. Конечно, чтобы здесь жить, нужно работать. И у нас появилась уникальная возможность сделать жизнь печерян лучше. Нашему городу присвоен статус моногорода, что дает возможность развития, новые рабочие места. Я сторонник того, чтобы здесь было мини-«Моглино». У нас, у печерян, сегодня этот шанс есть», - уточнил перспективы директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик, отметив важность системной работы.

Фото пресс-службы регионального отделения ЕР

После завершения встречи жители города в личной беседе адресовали Сергею Тарасику свои просьбы и пожелания.

Заключительная встреча претендентов на выдвижение от «Единой России» в главы Печорского района с населением пройдет 29 января в 15:00 в Доме культуры деревни Крупп.

Единый день предварительного голосования – 2 февраля.