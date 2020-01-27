Книжные раритеты станут темой конференции «Библиотека в усадьбе» в Михайловском

21:06, 28 января 2020, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начинают принимать заявки от желающих выступить на традиционных научно-практических чтениях «Библиотека в усадьбе». Как рассказала Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева, эта ежегодная «целевая» конференция посвящена, в частности, изучению усадебных библиотек XVIII—XX веков, как утраченных, так и сохранившихся; однако, шире, она представляет собой разговор о культуре России допушкинского, пушкинского и постпушкинского времени.

Владимир Фаворский. Из иллюстраций к произведениям А.С. Пушкина. Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Планируется, что в этом году речь на чтениях пойдёт о книжных раритетах в государственных и частных коллекциях. Поэтому в качестве названия конференции её устроители выбрали строки из «Скупого рыцаря»: «….понемногу / Сокровища растут».

Заседания пройдут 24 и 25 апреля в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

Узнать о конференции подробнее, а также найти образец заявки при желании сделать сообщение или доклад по итогам собственных научных изысканий по объявленной теме можно на официальном сайте Пушкинского Заповедника. Стать слушателем чтений «Библиотека в усадьбе» с правом обсуждения услышанного можно без каких-либо предварительных согласований.