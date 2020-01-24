В Гонконге создали вакцину против коронавируса

21:47, 28 января 2020, ПАИ

Специалисты в Гонконге разработали вакцину против нового типа коронавируса. Использовать ее можно будет в случае успешных клинических испытаний, сообщает Росбалт со ссылкой на South China Morning Post. Исследователи отметили, что несколько месяцев понадобится для тестирования вакцины на животных. Перейти к испытаниям на людях можно будет не раньше следующего года.

Вакцину против коронавируса также пытаются создать в Китае, США и России.

Вспышка вируса началась в китайском городе Ухань в декабре. Всего им заразились более 4,5 тыс. человек, более ста из них скончались. Также случаи заболевания выявлены в Таиланде, Австралии, Японии, США, Малайзии, Германии, Франции и других странах.