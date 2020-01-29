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Общество

С января на 4,15 рубля уменьшилась плата за вывоз мусора в Псковской области

С января плата за вывоз мусора в Псковской области в среднем уменьшилась на 4 рубля 15 копеек, сообщила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко в эфире проекта ПАИ-live 29 января.

По словам Елены Пилипенко, в декабре принято решение снизить тариф на услугу по вывозу ТКО на 4,5%. «Если сравнивать январь с декабрём, то снижение тарифа произошло на 4,5%», - уточнила председатель комитета.

При этом планируется, что с 1 июля тариф несколько увеличится: для северной зоны на 2,45%, для южной - на 2,75%. «Незначительно. Мы далеки от индекса, который мог бы быть. Фактически мы просто вернемся к декабрьским суммам за услугу», - подытожила Елена Пилипенко.

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