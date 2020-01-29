Какие услуги подорожают в Псковской области в 2020 году: Эксперты обнародовали тарифы

11:20, 29 января 2020, ПАИ

Совокупность роста всех коммунальных услуг в Псковской области с 1 июля 2020 года не должна превысить 6%. Об этом сообщила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live 29 января.

Она отметила, в январе не было роста тарифов. По словам спикера, в среднем рост тарифов по теплоснабжению с июля составит 3,5%, по холодному водоснабжению — 4%, электроэнергии — 4,5%, вывозу твердых коммунальных отходов — 2,45% (северная зона) и 2,75% (южная зона), обеспечению сжиженным газом — 3%.

Елена Пилипенко пояснила, что индексы утверждаются распоряжением правительства. В субъектах Федерации, в том числе в Псковской области, превышений индексов нет, заверила она.

Председатель областного комитета добавила, что в 2019 году менялась ставка НДС, в связи с чем был рост тарифов, его разбили на два периода — было поэтапное повышение, которое в сумме не превысило 4%.