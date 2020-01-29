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Общество

Комитет по тарифам обратился в ФАС для оценки стоимости доставки баллонов с газом в Псковской области

Елена Пилипенко. Фото: Дарья Хваткова.

Комитет по тарифам и энергетике Псковской области направил обращение в ФАС с целью оценки ситуации на рынке региона с доставкой баллонов с газом населению. Об этом в прямом эфире в рамках проекта ПАИ-live сообщила руководитель комитета Елена Пилипенко 29 января.

Она отметила, что в связи с изменениями в методике установления цен на сжиженный газ из регулирования выпала доставка баллонов.

«В прошлом году ФАС внес изменения в методику установления цены на сжиженный газ, теперь при регулировании нет такого тарифа как стоимость газа с доставкой. У нас присутствует категория сжиженный газ, реализуемый без доставки. ФАС посчитал, что доставка регулируется договорными отношениями», - пояснила Елена Пилипенко.

Она добавила, что в части доставки услуга оказалась «не контролируема и не регулируема». Как результат - рост цен для потребителей.

«Единственный орган, который может вмешаться, - это ФАС. Нужно оценить такой вид услуги как доставка», — уточнила глава комитета.

Елена Пилипенко добавила, что от населения области поступает большое количество обращений, однако вопрос остро стоит не только в Псковской области, но ив других субъектах страны. «Многие обратились в ФАС с тем, чтобы вернуть то как было, либо высказаться как контролировать данную услугу - либо отпустить все [тариф - ПАИ], либо регулировать все», - сказала Елена Пилипенко.

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