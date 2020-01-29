Снижение объемов вывозимого с Талабских островов мусора эксперты связывают с низким турпотоком

11:53, 29 января 2020, ПАИ

Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области — компания «Экопром» вывезла с острова Залита еще 30 кубометров отходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель регоператора Сергей Пайст. Для сравнения, в ноябре 2019 года объем вывезенных отходов составил 100 кубометров.

«Снижение объема мусора легко объяснимо. На дворе зима, на острове почти не бывает туристов, приезжих гостей, остались местные жители», - пояснил он.

К тому же, осенью вывозились отходы, которые годами скапливались на Талабских островах.

Для организации процесса утилизации мусора выделена площадка временного накопления, она защищена от ветра и дождя. Отсюда трактором отходы доставляют к берегу, далее перегружают на баржу, на большой земле — в спецтехнику компании.

Руководитель компании уточнил, что следующая дата вывоза отходов пока не определена, регоператор выполняет рейсы по мере необходимости.

В целом услугой по вывозу мусора в Псквоской области охвачены почти 2,5 тысячи населенных пунктов. Это почти в 10 раз больше, чем до появления регоператора на рынке области.