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Общество

Китайским туристам в пунктах пропуска в Псковской области будут измерять температуру

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, китайским туристам в международных пунктах пропуска в Псковской области будут дистанционно измерять температуру. Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук на совещании под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой 29 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Нестерука, специалисты регионального Роспотребнадзора с дистанционными термометрами работают на всех действующих пунктах пропуска. Особое внимание уделяется автобусам с иностранными туристами, въезжающими на территорию региона. «Могу сказать, что с начала января граждане Китая в Россию через Псковскую область не въезжали», - сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора.

По его словам, задача профильных ведомств и структур Псковской области заключается в том, чтобы как можно лучше подготовить лечебную сеть, санитарно-профилактические учреждения, а также граждан к возможному завозу коронавируса на территорию региона. Сейчас, отметил Александр Нестерук, инфекция уже завезена в 16 стран и начала там распространяться. «Причём специалистам, которым придётся работать с лицами с подозрением на это заболевание, необходимо пройти специальную подготовку», - добавил главный санитарный врач.

31 января в 14:00 в пресс-центре «Псковской правды» пройдет пресс-конференция, посвященная эпидемиологической ситуации в регионе, мерам по противодействию распространению коронавирусу. В ней примут участие глава Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Псковской области Ирина Сивачева и главный врач Псковской поликлиники Галина Неваленная.

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