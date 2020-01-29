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Общество

Долг в 5 млн рублей за электроэнергию выплатило псковское предприятие после вмешательства судебных приставов

Долг в 5 млн рублей за электроэнергию выплатило муниципальное предприятие в Псковской области после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств на исполнении находилось сразу три исполнительных производства на общую сумму более 5 миллионов рублей по взысканию со стругокрасненского муниципального предприятия задолженности за электроэнергию.

Предприятие-должник не произвело выплаты в установленный срок, поэтому судебный пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении имущества организации, обратил взыскание на дебиторскую задолженность, и ограничил проведение расходных операций по кассе.

Директор муниципального предприятия был предупрежден об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Меры дали свой результат, и предприятие погасило долг за электроэнергию.

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