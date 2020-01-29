Александр Седунов представил Псковскую область на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации

17:50, 29 января 2020, ПАИ

Председатель регионального комитета по образованию Псковской области Александр Седунов принял участие в восьмых Рождественских парламентских встречах, которые прошли в Совете Федерации в рамках 28-х Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мероприятие провели председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. В дискуссии участвовали сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных министерств и ведомств, субъектов, ученые, эксперты, а также представители более 180 епархий.

«Сегодня мы, по сути, открываем масштабный цикл всероссийских мероприятий в рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это одновременно большая честь и ответственность для каждого из нас. Мы живем в такое время, когда правда о Великой Отечественной войне, ее политическое, общественное, моральное наследие нуждается в защите. Как когда то наши предки отстояли наше право на жизнь, защитили наше будущее, так и мы сегодня должны бросить все силы на защиту их доброй памяти и правды о войне», — обратилась к собравшимся Валентина Матвиенко.

Патриарх Кирилл отметил, что никакой народ не будет иметь будущего, если не станет бережно хранить память о прошлом и делах своих предков.

В начале декабря в Пскове прошел региональный этап международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники». Работа чтений шла в пяти тематических секциях, посвященных доблести русских воинов и деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.