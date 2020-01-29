Михаил Ведерников поздравил жителей с 76-й годовщиной освобождения Новосокольнического района

18:14, 29 января 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Новосокольнического района с 76-летием со дня освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. В честь павших во время войны солдат у Вечного огня в райцентре состоялся торжественный митинг, на котором было зачитано обращение главы региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Три армии, 3-я ударная, 10-я гвардейская и 22-я, бились с врагом вокруг Новосокольников. Больше двух недель шла кровопролитная борьба, когда 29 января город и железнодорожный узел были освобождены», - отметил губернатор. В своём поздравительном адресе он также напомнил, что во время боев легендой стала девушка-снайпер Алия Молдагулова. Ее памятник сегодня украшает город. В Москве в честь этой значимой даты был дан салют – 12 залпов из 124 орудий.

Михаил Ведерников также добавил, что после Великой Победы многие годы ушли на восстановление Новосокольников и окружающих населённых пунктов.

«Местные жители сделали все возможное, чтобы город и по сей день сохранял статус сильного районного центра. Их усилия стали отдельным значимым подвигом в истории Псковской области. Мы должны сделать все, чтобы быть достойными нашего великого наследия, с уважением и благодарностью относиться к ветеранам и свидетелям тех событий», - подчеркнул губернатор, пожелав жителям города мира, удачи, радости и благополучия.

В памятном митинге приняли участие гости из Великих Лук, Москвы, Казахстана – Родины героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания, а также возложили цветы и венки к Вечному огню и братским захоронениям муниципалитета.

В преддверии праздника в образовательных учреждениях Новосокольнического района прошли уроки мужества, патриотические акции, а также выставки и экскурсии, рассказывающие о военных страницах истории района.

Город Новосокольники был оккупирован немцами 24 июля 1941 года с целью захвата территории района и важного железнодорожного узла, соединявшего Витебск и Ленинград. Оккупация продлилась до 29 января 1944 года. Эта дата ежегодно отмечается как День освобождения города.