Строительство детских садов и школы проконтролировал Сергей Грахов в Великих Луках

20:33, 29 января 2020, ПАИ

Строительство двух детских садов и школы проконтролировал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Осмотрев строительство детсада на 140 мест на улице Заслонова, Сергей Грахов отметил высокий темп работ и поручил его не сбавлять. Он довел до подрядчика, что объект необходимо сдать к сентябрю. Подрядчик отметил, что все необходимые материалы уже закуплены и завезены на строительную площадку.

На той же улице Сергей Грахов посетил строительную площадку школы на 800 мест. Он дал задание обеспечить освещение на объекте в темное время суток. Отмечается, что ход строительства будет передавать видеокамера в режиме реального времени.

Затем председатель профильного комитета посетил детский сад на 140 мест в микрорайоне «Северный» на улице Дружбы. Сергей Грахов поручил установить забор, чтобы посторонние не смогли проникнуть на объект, а также повысить темп работ и не отставать от графика.

После осмотра объектов Сергей Грахов встретился с заместителями главы Великих Лук – Юрием Власюком и Дмитрием Назимовым. Они обсудили организацию мероприятий для контроля за строительством детских садов и школы, а также вопросы реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

На строительство указанных объектов в Великих Луках направлено более 700 млн рублей из федерального бюджета. Работы проводятся в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование».