0
13:35
Виктор Антонов: Только запретами ситуацию со снюсами не решить
12:48
Михаил Ведерников поздравил жителей Усвят с 78-й годовщиной освобождения поселка
12:27
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома
12:19
Депутаты прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача
11:56
Региональные природные парки могут появиться в Псковской области
11:18
Отлавливать бездомных животных в присутствии детей запретили в Псковской области
10:28
«Народное признание» - точно в 10-ку! (ЛОНГРИД)
Еще новости
Общество

Дополнительный набор в Молодежный парламент объявлен в Псковской области

Дополнительный набор объявлен в члены Молодежного парламента Псковской области. Постановление о дополнительном наборе принято на 39-й сессии Собрания 30 января депутатами Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Персональный состав Молодежного парламента был утверждён в декабре 2019 года. В него вошли 22 партийных представителя – кандидатуры предложили региональные отделения партий, имеющих мандаты в областном Собрании, а также 15 человек, успешно прошедших конкурсный отбор.

Между тем состав Молодежного парламента - 44 человека, на вакантные места объявлен дополнительный конкурсный отбор.

Для участия в конкурсе кандидат в члены Молодежного парламента должен представить в Собрание пакет документов: справку-объективку, подписи граждан от 18 до 35 лет, которые поддерживают выдвижение кандидатуры, рекомендательное письмо от общественных организаций, политических партий, органов госвласти или местного самоуправления, а также проект, отражающий актуальные проблемы современной молодежи или эссе на тему развития молодежного самоуправления в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Виктор Антонов: Только запретами ситуацию со снюсами не решить
30 января 2020
Виктор Антонов: Только запретами ситуацию со снюсами не решить
Михаил Ведерников поздравил жителей Усвят с 78-й годовщиной освобождения поселка
30 января 2020
Михаил Ведерников поздравил жителей Усвят с 78-й годовщиной освобождения поселка
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома
30 января 2020
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома
Депутаты прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача
30 января 2020
Депутаты прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача
Региональные природные парки могут появиться в Псковской области
30 января 2020
Региональные природные парки могут появиться в Псковской области
Отлавливать бездомных животных в присутствии детей запретили в Псковской области
30 января 2020
Отлавливать бездомных животных в присутствии детей запретили в Псковской области
Фотовыставка Полистовского заповедника открылась в псковском «Акваполисе»
29 января 2020
Фотовыставка Полистовского заповедника открылась в псковском «Акваполисе»
Интерактивную карту с документальной кинохроникой запустит Госфильмофонд к 75-летию Победы
29 января 2020
Интерактивную карту с документальной кинохроникой запустит Госфильмофонд к 75-летию Победы

Идет загрузка...