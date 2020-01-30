Дополнительный набор в Молодежный парламент объявлен в Псковской области

12:43, 30 января 2020, ПАИ

Дополнительный набор объявлен в члены Молодежного парламента Псковской области. Постановление о дополнительном наборе принято на 39-й сессии Собрания 30 января депутатами Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Персональный состав Молодежного парламента был утверждён в декабре 2019 года. В него вошли 22 партийных представителя – кандидатуры предложили региональные отделения партий, имеющих мандаты в областном Собрании, а также 15 человек, успешно прошедших конкурсный отбор.

Между тем состав Молодежного парламента - 44 человека, на вакантные места объявлен дополнительный конкурсный отбор.

Для участия в конкурсе кандидат в члены Молодежного парламента должен представить в Собрание пакет документов: справку-объективку, подписи граждан от 18 до 35 лет, которые поддерживают выдвижение кандидатуры, рекомендательное письмо от общественных организаций, политических партий, органов госвласти или местного самоуправления, а также проект, отражающий актуальные проблемы современной молодежи или эссе на тему развития молодежного самоуправления в Псковской области.