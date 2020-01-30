Подарки получат новоселы ЖК «Приоритет» в Пскове

14:11, 30 января 2020, ПАИ

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Новоселы ЖК «Приоритет», расположенного на улице Кузбасской дивизии в Пскове, получат подарки по случаю открытия жилого комплекса, сообщили Псковскому агентству информации в группе компаний «Луг».

Новоселы, пришедшие на церемонию открытия 1 февраля в 14:00, получат купонный буклет «Карта гостя 2020» от аквапарка «Акваполис».

«Карта гостя 2020» дает:

- один купон на бесплатное посещение аквапарка на весь день;

- скидку 50% от базовых тарифов в будний день. Для взрослых (старше 13 лет) – 20 купонов, для юниоров (от 5 до 12 лет) – 20 купонов;

- скидку 30% от базовых тарифов в любой день. Для взрослых (старше 13 лет) – 10 купонов, для юниоров (от 5 до 12 лет) – 10 купонов;

- скидку 50% на фотосессию в аквапарке – 1 купон;

- подарок при покупке большого магнита (фотография в электронную почту бесплатно) – 2 купона;

- фиш-пилинг, 5 минут за 100 рублей – 5 купонов;

- скидку 20% на проведение дня рождения в ресторане «Инжир»;

- скидку 20% на заезд KARTING PSKOV в ТРК «Акваполис» (подземная парковка) – 3 купона.

Карта действительна до 31 декабря 2020 года. Мероприятие состоится по адресу: Псков, улица Кузбасской дивизии, 10.