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Общество

Реформирование Псковской таможни завершится к ноябрю

Реформирование Псковской таможни завершится к ноябрю, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. 

Реформирование предусматривает мероприятия по преобразованию Псковской таможни в таможню фактического контроля. Одним из основных направлений  является формирование «электронной таможни» и использование электронного взаимодействия с участниками внешнеэкономической деятельности по вопросам представления и получения информации, необходимых документов, сведений и услуг.

Псковской таможня начала мероприятия по подготовке к реформированию ещё в 2018 году. В 2020 году планируется сокращение штатной численности внутренних таможенных постов (Псковский, Печорский, Убылинский, Себежский, Великолукский таможенные посты) и аппарата управления таможни. Штатная численность таможенных постов на многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП) и железнодорожных пунктах пропуска (ЖДПП) останется неизменной.

На данный момент в Псковской таможне в наличии 175 вакансий. На таможенных постах, расположенных в МАПП и ЖДПП, имеется достаточный резерв вакантных должностей для должностных лиц внутренних таможенных постов, замещающих должности, подпадающие под реорганизацию. Также должностные лица могут рассмотреть предложения трудоустройства и в другие таможенные органы Российской Федерации.    

 

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