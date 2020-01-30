Реформирование Псковской таможни завершится к ноябрю

14:30, 30 января 2020, ПАИ

Реформирование Псковской таможни завершится к ноябрю, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Реформирование предусматривает мероприятия по преобразованию Псковской таможни в таможню фактического контроля. Одним из основных направлений является формирование «электронной таможни» и использование электронного взаимодействия с участниками внешнеэкономической деятельности по вопросам представления и получения информации, необходимых документов, сведений и услуг.

Псковской таможня начала мероприятия по подготовке к реформированию ещё в 2018 году. В 2020 году планируется сокращение штатной численности внутренних таможенных постов (Псковский, Печорский, Убылинский, Себежский, Великолукский таможенные посты) и аппарата управления таможни. Штатная численность таможенных постов на многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП) и железнодорожных пунктах пропуска (ЖДПП) останется неизменной.

На данный момент в Псковской таможне в наличии 175 вакансий. На таможенных постах, расположенных в МАПП и ЖДПП, имеется достаточный резерв вакантных должностей для должностных лиц внутренних таможенных постов, замещающих должности, подпадающие под реорганизацию. Также должностные лица могут рассмотреть предложения трудоустройства и в другие таможенные органы Российской Федерации.