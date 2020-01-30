В России разрешили охотиться с луком и арбалетом

22:02, 30 января 2020, ПАИ

30 января в России вступили в силу поправки к закону «Об оружии», разрешающие охотиться с луком и арбалетом, сообщает РИА Новости.

Согласно новым нормам, эти предметы теперь выделяются в отдельный вид охотничьего оружия. До этого законодательство запрещало применять такое оружие во время охоты - их можно было использовать только во время соревнований при соблюдении условий хранения на спортивном объекте.

Прежде чем начать охоту с луком или арбалетом нужно получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Кроме того, оружие нужно поставить на учет в Росгвардии.

В то же время новый закон запрещает проносить луки и арбалеты на массовые мероприятия, использовать их в целях самообороны, а также в состоянии опьянения. Кроме того, установлен запрет на использование стрел с зарядами бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего действия.