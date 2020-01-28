Хочется видеть нормальную цивилизацию, а не каменный век: Посетительницы женской консультации в Пскове пожаловались губернатору

09:14, 31 января 2020, ПАИ

На отсутствие дорог, парковочных мест и освещения у здания женской консультации и перинатального центра пожаловалась жительница Пскова Людмила Бойцова губернатору Псковской области. «Это место ежедневно посещает очень много беременных женщин и хочется вокруг видеть нормальную цивилизацию, а не каменный век», - отметила она.

Псковичка пояснила, что ждет ребенка и на протяжении семи месяцев посещает женскую консультацию. «Что творится возле этой консультации - просто кошмар! Нет ни дороги, ни парковочных мест, всё в ямах, в грязи. Какая-то разруха! Рано с утра идёшь на анализы на ощупь в темноте, так как отсутствует освещение», - добавила она.

Автор сообщения попросила отреагировать администрацию Пскова и принять необходимые меры.