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Политика

Два цифровых избирательных участка запустят на территории Псковской области в экспериментальном режиме

На территории Псковской области в 2020 году в экспериментальном режиме начнут функционировать два цифровых избирательных участка. Об этом с заседания Избиркома с представителями региональных отделений политических партий передает корреспондент Псковского агентства информации.

В 2020 году Центризбиркомом России было принято решение о продолжении эксперимента по внедрению цифровых технологий голосования в определенном количестве регионов. До 15 апреля будет сформировано постановление с конкретным количеством избирательных участков.

«В Псковской области планируется создание двух таких цифровых участков», - рассказала руководитель информационного центра Избирательной комиссии Псковской области Ангелина Иванова. Она добавила, что Избирательная комиссия Псковской области сама будет определять, где именно организуют участки.

Таким образом гражданин, находящийся за пределами своего региона, сможет прийти на цифровой участок и проголосовать не по месту регистрации. Для этого необходимо будет подать заявление о включении в список избирателей на цифровом избирательном участке через портал Госуслуг и иметь на нем авторизованный профиль.

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