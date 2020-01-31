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Общество

Сергей Грахов раскритиковал желание некоторых псковичей пиариться на теме ТКО

«Критика позволяет увидеть проблемы и решить их. Мы не идеальны, мы постоянно должны идти вперед», — убежден председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Об этом речь зашла в ходе прямого эфира в рамках проекта ПАИ-live 31 января. Поводом стало обсуждение серии критических высказываний в социальных сетях в адрес компании, занимающейся вывозом мусора. 

По словам Сергея Грахова, критика должна быть оправданной. 

«С нами воевать не надо, если есть проблемы — обозначьте их. Мы не противимся — мы помогаем», — подчеркнул Сергей Грахов и пояснил, что к любой критике относится хорошо.

По его словам, бывают сбои, когда машины ломаются, и не всегда корректно ведут себя водители, но подобные случаи отрабатываться в ручном режиме.

Между тем авторы негативных постов нередко публикуют фотографии контейнерной площадки до появления на ней мусоровоза, выкладывают в социальные сети и сопровождают снимки комментариями о нежелании регоператора убирать отходы. Сергей Грахов отметил, что в таких случаях тут же звонит руководителю ответственной за вывоз мусора компании и тот присылает фотоотчет - работа проделана по указанному адресу несколько дней назад, на площадке чисто. Глава комитета по строительству и ЖКХ добавил, что «критиканы» пошли дальше - они призывают объединяться вокруг них всем, кто в чем-то недоволен. «То есть они не решают проблему, а организуют войну против кого-то в каких-то своих, известных только им, возможно, политических целях», - сказал он.

Сергей Грахов сообщил, что в случае проблем с региональным оператором по вывозу ТКО граждане могут обратиться в областной комитет по строительству и ЖКХ, в офисы компании, в группах и на страницах ведомства и регоператора в социальных сетях. «Мы абсолютно открыты», — заверил он.

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