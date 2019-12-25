Разновидности современных фотообоев

22:53, 31 января 2020, ПАИ

Фотообои - один из наиболее доступных и удобных способов оформления интерьера помещения. Они имеют доступную стоимость, отличаются экологичностью, долговечностью и хорошими эстетическими показателями, поэтому спрос на данный вид отделки продолжает стремительно расти. В современных магазинах можно найти обои, отличающиеся стилем исполнения, цветовой гаммой, особенностями нанесения рисунка и прочими характеристиками. Хороший каталог современных фотообоев представлен тут https://fotooboi.biz/katalog-fotooboev. Однако наиболее популярной все же так и продолжает оставаться классификация материала в соответствии с типом основы.

Флизелиновые

Это наиболее популярный вид фотообоев, которые пользуются повышенным спросом прежде всего благодаря простоте оклейки (флизелиновая основа не пузырится) и невысокой цене. Флизелин является бумагоподобным материалом с минимальным весом, для изготовления которого применяют целлюлозные нити. Такие фотообои относят к числу моющих, но при этом этот вариант отделки не является устойчивым к истиранию и прочим видам механического воздействия. Существует два вида флизелиновых обоев: виниловые на флизелиновой основе и полностью флизелиновые.

Виниловые

Также популярны, как и предыдущий вариант, но имеют более плотную текстуру, поэтому в процессе поклейки могут возникнуть сложности. Винил создают путем сополимеризации каучука со стиролом, поэтому материал относится к синтетическим и представляет собой разновидность пластика. Поверхность обоев может быт гладкой или вспененной. Независимо от данного момента виниловые фтообои обладают устойчивостью к воздействию влаги и истиранию. Виниловое покрытие может быть однослойным (ПВХ пленка) или двухслойным (виниловые обои на флизелиновой основе).

Именно на виниловую основу чаще всего наносят трехмерное изображение. Заказать оригинальные фотообои 3д на этом сайте можно по выгодной цене.

Бумажные

Это самый давний вид отделки стен, который в настоящий момент применяется только по причине своей дешевизны. Такие обои обладают минимальным сроком службы из-за отсутствия устойчивости к воздействию влаги и механического воздействия.

В каталогах производителей также можно встретить тканевые фотообои. Однако данный вид отделки пользуется невысоким спросом из-за низких показателей практичности и утратой материалом эстетичного внешнего вида с течением времени.