При Избиркоме Псковской области создана рабочая группа по соблюдению избирательных прав инвалидов

15:39, 01 февраля 2020, ПАИ

При Избирательной комиссии Псковской области была создана рабочая группа по соблюдению избирательных прав инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Доклад на данную тему подготовил секретарь комиссии Сергей Ковальчук. Он рассказал, что при создании положения были учтены все методические рекомендации от Центральной избирательной комиссии. В документе прописаны все задачи рабочей группы и расписаны полномочия, а также описана организация работы. Члены избирательной комиссии области единогласно поддержали положение и утвердили состав рабочей группы.

В ходе заседания также была затронута тема взаимодействия избирательной комиссии с политическими силами региона. В частности, ведется работа над изменением информационной политики. Речь идет об открытости работы не только областной избирательной комиссии, но и участковых и территориальных комиссий.