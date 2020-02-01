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Общество

При Избиркоме Псковской области создана рабочая группа по соблюдению избирательных прав инвалидов

При Избирательной комиссии Псковской области была создана рабочая группа по соблюдению избирательных прав инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Доклад на данную тему подготовил секретарь комиссии Сергей Ковальчук. Он рассказал, что при создании положения были учтены все методические рекомендации от Центральной избирательной комиссии. В документе прописаны все задачи рабочей группы и расписаны полномочия, а также описана организация работы. Члены избирательной комиссии области единогласно поддержали положение и утвердили состав рабочей группы.

В ходе заседания также была затронута тема взаимодействия избирательной комиссии с политическими силами региона. В частности, ведется работа над изменением информационной политики. Речь идет об открытости работы не только областной избирательной комиссии, но и участковых и территориальных комиссий.

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