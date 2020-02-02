Память павших в Сталинградской битве бойцов почтили в Пскове

18:25, 02 февраля 2020, ПАИ

Память павших в Сталинградской битве бойцов почтили на могиле Неизвестного солдата в Пскове 2 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В ходе торжественного митинга заместитель главы Пскова Владимир Воробьев обратил внимание на историческое значение Сталинградской битвы и подчеркнул, что героизм советских солдат во время сражения был беспрецедентным. От имени властей города он выразил слова благодарности ветеранам битвы за стойкость, мужество и несгибаемую волю к победе.

На митинге представители власти, военнослужащие и ветераны 76-й дивизии ВДВ, представители общественных и политических организаций, воспитанники центра «Патриот», юнармейцы, курсанты и жители Пскова почтили павших минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента.

Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Благодаря победе в этом сражении советское командование перехватило стратегическую инициативу в войне.