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Аренда вибропогружателей: быстро и доступно

Вибрационный способ погружения свай, шпунтов, труб и опор широко распространен во всех сферах строительства: жилищном, промышленном, дорожном, инфраструктурном. За счет пониженного уровня шума и вибрации в ходе проведения работ он позволяет вести строительство даже в условиях плотной городской застройки.

Для введения или извлечения свай необходимо специальное оборудование, вибропогружатели. Ввиду его высокой стоимости приобретать установку для разовых или нерегулярных работ нецелесообразно. Поэтому востребованной услугой является аренда вибропогружателя. Такой подход позволяет минимизировать затраты на строительство.

Виды и применение вибропогружателей

Использование вибропогружателей имеет множество преимуществ. Помимо возможности использовать оборудование в городской среде, к ним относятся невысокая стоимость работ, минимальное воздействие на окружающую среду, широкий спектр применения. К недостаткам можно отнести невозможность использования в твердых скальных грунтах. Метод вибропогружения подходит только для песчаных, глинистых, водонасыщенных грунтов.

Вибропогружатели различаются по ряду параметров:

- Частотности.

- Месту монтажа.

- Типу привода. Существуют электрические и гидравлические вибропогружатели. В современных условиях более широкое применение получили последние.

Где арендовать вибропогружатель?

Компания Vibrodrill technology предлагает в аренду вибропогружатели марки OMS, занимающей одну из лидирующих позиций на рынке. Широкий выбор оборудования всех типов позволит подобрать вариант, наиболее полно отвечающий поставленным задачам.

Компания предоставляет возможность аренды оборудования на срок от одной рабочей смены. За счет гибкой ценовой политики арендатору не придется переплачивать. Чтобы исключить риски повреждения оборудования в ходе работ, управление установкой осуществляет специалист компании.

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