Как защитить свои деньги от мошенников расскажет гость ПАИ-live 4 февраля

11:16, 04 февраля 2020, ПАИ

4 февраля гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Сергей Иванов. В центре внимания будут вопросы защиты сбережений граждан от мошенников. В Псковской области ежедневно фиксируются случаи списания денежных средств со счетов граждан после телефонных звонков лже-банкиров. Как вычислить мошенника, как себя вести в разговоре с ним, какие данные ни при каких обстоятельствах нельзя озвучивать в телефонной беседе с незнакомцем — ответы на эти и ряд других вопросов даст гость проекта.

Начало эфира — 12:00.

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