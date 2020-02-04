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Общество

Жертвами мошенников чаще становятся люди более старшего возраста

Люди более старшего возраста чаще других становятся жертвами мошенников. Об этом рассказал заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Сергей Иванов 4 февраля в прямом эфире ПАИ-live.

«Они больше склонны доверять «банку» и не ждут, что их могут обмануть», - рассказал Сергей Иванов, порекомендовав провести разъяснительную работу с близкими родственниками.

При этом гость проекта добавил, что молодежь тоже нередко становится жертвой мошеннических действий. К сожалению, ведущей причиной является отсутствие финансовой грамотности, подверженность эмоциональному воздействию. Эксперт уточнил, что мошенники нередко в телефонном разговоре прибегают к определенным приемам, которые позволяют вызвать страх в собеседнике, опасение за свои сбережения, побуждают сделать опрометчивый шаг для защиты денежных средств. 

Сергей Иванов отметил, что нередко мошенники «поощряют» желание заработать - речь в этом случае может идти о новых выгодных вкладах, о неких покупках. Кстати, для работы с интернет-магазинами он посоветовал совершать оплату с отдельной банковской карты, куда можно перечислять нужную сумму с основной карты. 

«Так вы минимизируете риски финансовых потерь», - сказал представитель Центробанка.

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