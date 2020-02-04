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Общество

Приложение «Помощник ОСАГО» для оформления ДТП заработает в Псковской области к 2021 году

Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» для оформления ДТП появится в Псковской области в 2020 - в начале 2021 года. Приложение позволяет осуществлять электронное заполнение протокола ДТП и фотофиксацию, сообщил заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центробанка РФ Сергей Иванов 4 февраля в прямом эфире ПАИ-live.

Теперь ДТП можно оформить без бумаги – по европротоколу в пяти регионах страны: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан..

«Порядка 300 человек скачали это приложение на территории Псковской области, возможно, потому что мы граничим с Ленинградской областью, где этот проект уже действует», - отметил Сергей Иванов.

Для того пользования приложением следует иметь профиль на портале Госуслуг. Приложение передает в «Российский союз автостраховщиков» координаты и время аварии.

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