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Общество

Борис Елкин: Будем ежегодно увеличивать темпы ремонта дорог в Псковской области

На 2020 год запланирован большой объем работ по ремонту дорог в Псковской области. В перечне объектов: большой участок автодороги Великие Луки — Усвяты, Дедовичи — Гдов, дороги в Плюсском районе, Себежском, в Пскове, рассказал на встрече с журналистами 4 февраля председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Особое внимание будет уделено ремонту Рижского проспекта — одной из центральных улиц областного центра. «От площади Ленина до улицы Юбилейной - объект большой, прогнозируем много критики от водителей, когда будут вводиться ограничения движения», - сказал он.

Выполнят ремонт не только в центре, но и, например, в микрорайоне Псковкирпич.

«Объем работ большой, будем ежегодно увеличивать темпы», - добавил Борис Елкин.

Значительная часть мероприятий будет выполнена по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».

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