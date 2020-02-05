Житель Калининграда перевернулся на фуре в Великолукском районе

08:49, 05 февраля 2020, ПАИ

В Великолуксокм районе на 460 километре дороги Москва - Балтия 42-летний житель Калининграда перевернулся на грузовике Scania. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 4 февраля около 18:30. Известно, что водитель не справился с управлением, вследствие чего его автомобиль опрокинулся на бок. В результате аварии мужчина получил множество легких травм. Госпитализирован не был.

По факту случившегося проводится проверка.