Гостем ПАИ-live станет художественный руководитель Псковского театра драмы

14:07, 05 февраля 2020, ПАИ

Дмитрий Месхиев, кинорежиссер, художественный руководитель Псковского академического театра драмы, станет гостем проекта ПАИ-live 5 февраля.

Обсудить в прямом эфире планируем театральные итоги 2019 года, дать оценку проектам в области культуры в Псковской области в целом. Поговорим и о премьерах нового сезона, планируемых гастролях, фестивалях, киноработах мастера.

Начало эфира — 15:00.

Свои вопросы гостю проекта можно задать уже сейчас здесь >>>.