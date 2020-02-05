Великолукский свинокомплекс вошёл в тройку крупнейших производителей свинины в России

21:34, 05 февраля 2020, ПАИ

По итогам 2019 года Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в тройку крупнейших производителей свинины в России. Соответствующий предварительный рейтинг составил Национальный союз свиноводов, сообщили Псковскому агентству информации в организации.

В прошлом году предприятие, расположенное в Псковской области, произвело 267 тысяч тонн свинины на убой в живом весе, что составляет 6,1% в общем объёме промышленного производства в России. Отметим, что промышленное производство свинины включает в себя объёмы производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

Всего в рейтинг Национального союза свиноводов включены 20 предприятий. Их общая доля в объёме промышленного производства составила 67,3% или 2 млн 972,6 тысяч тонн свинины. Всего в России за 2019 год произвели 4 млн 415,4 тысяч тонн свинины на убой в живом весе.