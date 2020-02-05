0
21:34
Великолукский свинокомплекс вошёл в тройку крупнейших производителей свинины в России
19:36
Как преобразится парк у Мирожского монастыря в Пскове после благоустройства: Изучаем экскизы с экспертом
18:29
Дмитрий Месхиев планирует снять на телефон кино с матом и постельными сценами
16:37
Сопротивление трещине: Что происходит с Пыталовской средней школой
13:54
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
12:48
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
12:01
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
Еще новости
Общество

Великолукский свинокомплекс вошёл в тройку крупнейших производителей свинины в России

По итогам 2019 года Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в тройку крупнейших производителей свинины в России. Соответствующий предварительный рейтинг составил Национальный союз свиноводов, сообщили Псковскому агентству информации в организации.

В прошлом году предприятие, расположенное в Псковской области, произвело 267 тысяч тонн свинины на убой в живом весе, что составляет 6,1% в общем объёме промышленного производства в России. Отметим, что промышленное производство свинины включает в себя объёмы производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

Всего в рейтинг Национального союза свиноводов включены 20 предприятий. Их общая доля в объёме промышленного производства составила 67,3% или 2 млн 972,6 тысяч тонн свинины. Всего в России за 2019 год произвели 4 млн 415,4 тысяч тонн свинины на убой в живом весе. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Великолукский свинокомплекс вошёл в тройку крупнейших производителей свинины в России
05 февраля 2020
Великолукский свинокомплекс вошёл в тройку крупнейших производителей свинины в России
Как преобразится парк у Мирожского монастыря в Пскове после благоустройства: Изучаем экскизы с экспертом
05 февраля 2020
Как преобразится парк у Мирожского монастыря в Пскове после благоустройства: Изучаем экскизы с экспертом
Дмитрий Месхиев планирует снять на телефон кино с матом и постельными сценами
05 февраля 2020
Дмитрий Месхиев планирует снять на телефон кино с матом и постельными сценами
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
05 февраля 2020
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
05 февраля 2020
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
05 февраля 2020
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
05 февраля 2020
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Псковском районе
05 февраля 2020
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Псковском районе

Идет загрузка...