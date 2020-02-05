Выставка «Магический резец» к 80-летию Валентина Васильева откроется в Пскове 7 февраля

07:42, 06 февраля 2020, ПАИ

7 февраля в 18:00 в выставочном зале на улице Ленина, 1 состоится открытие выставки «Магический резец», приуроченной к 80-летию художника-графика Валентина Васильева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Родился Валентин Васильев 9 февраля 1940 года в Пскове, в семье служащих. Рисовать Валентин начал с детских лет. В 1958 году он стал студентом ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, но по окончании второго курса был призван в армию. В 1959 году поступил в заочный народный университет им. Н. К.Крупской, в котором занимался до 1962 года. После демобилизации учился в Ташкентском художественном училище им. П. П. Бенькова и на художественно-графическом факультете Костромского педагогического института им. Н. А. Некрасова.

Сначала Валентин Васильев работал художником на псковской студии телевидения. После работы на телевидении ему предложили вести студию-кружок в Доме детского творчества. Затем Валентин Васильев стал руководителем созданной в Пскове художественной школы.

«Рано определившись как сложившийся художник-график, успешно работающий в техниках линогравюры и гравюры на пластике, он с 1965 года участвует в городских, зональных и республиканских выставках и в 26 лет становится членом Союза художников СССР - самым молодым по Союзу на тот момент. За участие в конкурсе «Наш вернисаж» Васильев шесть раз награждался призами «Недели». Его заслуги в области графики были отмечены медалями. Работы Васильева хранятся в собрании Псковского музея-заповедника. Издано несколько альбомов, иллюстрированных его гравюрами», - отметили в музее.