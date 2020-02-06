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Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области
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Общество

Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области

Две попытки незаконного перемещения через границу потенциальных культурно-исторических ценностей пресекли пограничники и сотрудники таможни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Так, в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора» в Печорах был осмотрен автомобиль Volkswagen. В перчаточном ящике приборной панели транспортного средства среди личных вещей пограничники нашли восемь денежных купюр 1909–1947 годов выпуска.

А в пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе при оформлении рейсового автобуса, следующего на въезд в Россию, у одного из пассажиров нашли фарфоровое блюдо начала ХХ века, набор столовых предметов и фарфоровую статуэтку.

Все обнаруженные предметы передали сотрудникам таможни для проведения соответствующих экспертиз и принятия процессуальных решений, добавили в ведомстве.

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