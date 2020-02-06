Вероятность распространения бешенства и других опасных болезней в Псковской области обсудим в ПАИ-live

13:28, 06 февраля 2020, ПАИ

6 февраля гостем прямого эфира в рамках проекта ПАИ-live станет заместитель начальника отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Дмитрий Ширяев.

В центре внимания будут такие темы, как распространение бешенства, оспы овец и ряда другихзаболеваний на территории Псковской области. Попросим эксперта дать прогноз завоза болезней животных из соседних регионов.

Начало эфира — 14:00.

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