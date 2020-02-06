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Общество

Начался ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Какова эпизоотическая обстановка в Псковской области, как обстоят дела с распространением бешенства, оспы овец и ряда других опасных для домашних животных заболеваний? Ответы на эти и другие вопросы услышим от заместителя начальника отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Дмитрия Ширяева. 6 февраля он стал гостем проекта ПАИ-live.

Свои вопросы можно задать спикеру в чате прямого эфира — здесь >>>.

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