Начался ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

13:57, 06 февраля 2020, ПАИ

Какова эпизоотическая обстановка в Псковской области, как обстоят дела с распространением бешенства, оспы овец и ряда других опасных для домашних животных заболеваний? Ответы на эти и другие вопросы услышим от заместителя начальника отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Дмитрия Ширяева. 6 февраля он стал гостем проекта ПАИ-live.

Свои вопросы можно задать спикеру в чате прямого эфира — здесь >>>.