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Общество

Выставка о биографии Федора Тютчева откроется в Изборске 10 февраля

Выставка о биографии русского поэта, публициста и дипломата Федора Тютчева откроется в доме купца Белянина 10 февраля – в основном здании Изборского музея-заповедника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея

Выставка именуется «Как сердцу высказать себя…» и приурочена ко Дню дипломатического работника. Посетители музея смогут увидеть портреты, автографы, документы, фотографии и гравюры, которые рассказывают о детстве Федора Тютчева в Овстуге, юности, годах дипломатической службы в Европе.

Отмечается, что сотрудники музея-заповедника подготовили эту выставку совместно с Государственным музеем-заповедником Ф. И. Тютчева «Овстуг».

Выставка откроется в 12:00 по адресу: Изборск, улица Печорская, 39.

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