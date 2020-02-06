Выставка о биографии Федора Тютчева откроется в Изборске 10 февраля

19:31, 06 февраля 2020, ПАИ

Выставка о биографии русского поэта, публициста и дипломата Федора Тютчева откроется в доме купца Белянина 10 февраля – в основном здании Изборского музея-заповедника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея

Выставка именуется «Как сердцу высказать себя…» и приурочена ко Дню дипломатического работника. Посетители музея смогут увидеть портреты, автографы, документы, фотографии и гравюры, которые рассказывают о детстве Федора Тютчева в Овстуге, юности, годах дипломатической службы в Европе.

Отмечается, что сотрудники музея-заповедника подготовили эту выставку совместно с Государственным музеем-заповедником Ф. И. Тютчева «Овстуг».

Выставка откроется в 12:00 по адресу: Изборск, улица Печорская, 39.