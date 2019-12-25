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Число домов из бревен в Пскове увеличилось на 40%

 

строительство домов из бревна

Жители Пскова желают проживать в собственном, комфортном жилье, где имеется все необходимое. Это реализуется благодаря существованию технологии - строительство домов из бревна. Согласно статистическим данным информационного агентства, количество владельцев домов из бревен возросло на 40%. Это связано с падением стоимости на такую недвижимость, простоту возведения и с другими причинами. Деревянная недвижимость в отличие от кирпичной, монолитной, доступная по ценовой политике. Не требуется возводить сложный фундамент. Нет необходимости в закупке дорогих строительных материалов. Только во время возведения должна соблюдаться техника безопасности, требования, прописанные в сертификационной документации. Тогда можно гарантировать качество, долговечность.

4 причины в пользу выбора домов из бревен в Пскове

В составе любого дома имеется, как минимум 3 элемента – это фундамент, стены, крыша. Каменный дом именуется в том случае, если для возведения используется природный или искусственный камень – а это, как правило, кирпич или пенобетон. Дом из бревен обладает натуральными материалами – древесиной, прошедшей специальную обработку. Жители Пскова выбирают это решение, потому что такое жилье имеет массу положительных особенностей:

Для комфортного проживания в таком доме потребуется найти опытную строительную организацию. Впрочем, большинство псковичан уже справились с такой задачей, построив деревянные дома на основе бруса. Статья подготовлена по материалам сайта https://eco-dom.me/.

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