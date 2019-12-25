Число домов из бревен в Пскове увеличилось на 40%

20:15, 06 февраля 2020, ПАИ

Жители Пскова желают проживать в собственном, комфортном жилье, где имеется все необходимое. Это реализуется благодаря существованию технологии - строительство домов из бревна. Согласно статистическим данным информационного агентства, количество владельцев домов из бревен возросло на 40%. Это связано с падением стоимости на такую недвижимость, простоту возведения и с другими причинами. Деревянная недвижимость в отличие от кирпичной, монолитной, доступная по ценовой политике. Не требуется возводить сложный фундамент. Нет необходимости в закупке дорогих строительных материалов. Только во время возведения должна соблюдаться техника безопасности, требования, прописанные в сертификационной документации. Тогда можно гарантировать качество, долговечность.

4 причины в пользу выбора домов из бревен в Пскове

В составе любого дома имеется, как минимум 3 элемента – это фундамент, стены, крыша. Каменный дом именуется в том случае, если для возведения используется природный или искусственный камень – а это, как правило, кирпич или пенобетон. Дом из бревен обладает натуральными материалами – древесиной, прошедшей специальную обработку. Жители Пскова выбирают это решение, потому что такое жилье имеет массу положительных особенностей:

во-первых, долговечность. По своим прочностным параметрам такой дом не имеет конкурентов;

во-вторых, пожаробезопасность и экологичность. Деревянные дома из бревен, как правило, намного меньше подвержены возгоранию, и, более того, абсолютно безопасны для длительного пребывания. Это обуславливается применением специальных пропиток и других химических, биологических составов;

в-третьих, комфорт и хороший микроклимат. Деревянные дома из бруса обладают хорошей, «особенной» атмосферой. Не выделяют вредных токсических веществ, способствуют комфортному отдыху и длительному нахождению;

в-четвертых, высокий уровень звукоизоляции. Проживая в таком доме, вы не будете слышать посторонние звуки от соседей.

Для комфортного проживания в таком доме потребуется найти опытную строительную организацию. Впрочем, большинство псковичан уже справились с такой задачей, построив деревянные дома на основе бруса. Статья подготовлена по материалам сайта https://eco-dom.me/.