Мост через реку Шесть в Пушкиногорском районе закроют с 14 февраля

10:04, 07 февраля 2020, ПАИ

С 14 февраля 2020 года в Пушкиногорском районе временно закроют для движения транспорта мост через реку Шесть, который расположен на участке трассы «Пушкинские Горы – Захино – Барабаны». Ограничение движения по мосту продлится до 31 декабря 2021 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, соответствующий приказ подписал руководитель регионального профильного комитета Борис Елкин.

Мост закрывается в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с ухудшающимся состоянием конструкций сооружения. Работы по капитальному ремонту объекта планируется выполнить в 2020-2021 годах. В настоящее время разрабатывается проектная документация.

На время закрытия моста автомобилистам предлагают использовать в качестве объезда участки дорог «Новгородка – Пушкинские Горы», «Пушкинские Горы – Рождество – Велье» и Р-23 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией».

Кроме того, в связи с закрытием моста «Псковпассажиравтотранс» разработал состыкованное расписание движения автобусов по маршруту №283 «Пушкинские Горы - Опочка».

С понедельника по субботу из Пушкинских Гор он будет отправляться в 8:05 и 16:25 и следовать до моста в деревне Горелик. Там будет организован пересадочный пешеходный пункт. За мостом пассажиры будут пересаживаться в другой автобус. По понедельникам также будет организован дополнительный рейс для студентов Опочецкого индустриально-педагогического колледжа с отправлением из Пушкинских Гор в 5:45.

Из Опочки автобус по маршруту №283 «Опочка – поворот на Савины (мост) - Савины» будет выезжать в 7:05 и в 15:30. По понедельникам также будет организован рейс для обучающихся колледжа с отправлением из Опочки в 5:00.

Согласно новому расписанию, для развоза детей из школы в деревни, находящиеся за мостом, рейс из Опочки будет отправляться не в 17:55, а в 15:30 для стыковки с рейсом из Пушкинских Гор на 16:25.

Подвоз пассажиров, следовавших из Опочки на 17:55 в сторону деревень Барабаны и Белки, будет осуществляться автобусом по маршруту №105 «Опочка – Матюшкино - Тригузово» с отправлением из Опочки в 17:50. Дни курсирования – с понедельника по пятницу.

Оплата проезда пассажирами будет оформлена единым билетом.